Министр обороны Ганц посетил 5-й флот США

Ганц принял участие в трехсторонней встрече со своим бахрейнским коллегой и командующим 5-м флотом США вице-адмиралом Брэдом Купером, который сказал, что «мы всегда будем на высоте, когда будем действовать сообща».

Министр обороны Бенни Ганц посетил 5-й флот ВМС США во время своего исторического визита в Бахрейн.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Министр обороны посетил военный корабль США «Коул», который в 2000 году подвергся нападению террориста-смертника «Аль-Каиды», в результате которого 17 моряков погибли и еще 39 получили ранения.

Приветствуя «давнее партнерство» между ВМС США и Израилем, Ганц сказал, что «углубление сотрудничества поможет защититься от общего врага Израиля и США , у которых есть общие интересы и общие ценности.

«Мы продолжим совместную работу, чтобы в этом регионе царили мир, процветание и безопасность», — сказал он, добавив, что это «стратегическая необходимость» против морских и других угроз в регионе.

Визит Ганца на базу посылает четкий сигнал Ирану, поскольку она находится менее чем в 200 километрах от атомной электростанции Исламской Республики Бушер.

«Тот факт, что мы можем приземлиться здесь на самолете ВВС Израиля и посетить вместе с нашими партнерами командующего ВМС и открыто поговорить о вопросах обороны для безопасности региона, является важной вехой», — сказал Ганц.

Район операций 5-го флота США охватывает около 2,5 миллионов квадратных миль и включает Аравийский залив, Оманский залив, Красное море, части Индийского океана и три критических точки в Ормузском проливе, Суэцком канале и Бабском проливе. -эль-Мандеб.

Визит 5-го флота связан с тем, что Израиль впервые принимает участие в крупнейших военно-морских учениях под руководством США с 60 другими военно-морскими флотами, включая страны, с которыми Израиль не имеет связей.

«ВМС Израиля присоединятся к 60 военно-морским флотам для участия в международных военно-морских учениях IMX под руководством ВМС США», — говорится в сообщении. «Впервые наша 3-я флотилия и подразделение подводных боевых действий будут тренироваться с 5-м флотом США в Красном море. Мы с нетерпением ждем укрепления безопасности и глобального сотрудничества».

В учениях, известных как Международные морские учения (или IMX), примут участие более 9000 военнослужащих и до 50 кораблей из более чем 60 вооруженных сил и международных организаций, основное внимание в которых будет уделено беспилотным военно-морским системам и использованию искусственного интеллекта.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль принимает участие в крупных военно-морских учениях США на Ближнем Востоке.

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