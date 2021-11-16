Министр обороны Ганц посетит Марокко на следующей неделе

Согласно зарубежным сообщениям, Ганц и Лудийи подпишут соглашения о сотрудничестве в области обороны, включая планы по развитию отечественной промышленности по производству барражирующих боеприпасов.

На следующей неделе министр обороны Бенни Ганц посетит с официальным визитом Марокко, где, как ожидается, подпишет меморандум о взаимопонимании с Североафриканским королевством.

В ходе визита Ганц встретится со своим марокканским коллегой Абделлатифом Лудийи и подпишет Меморандум о взаимопонимании, в котором будет изложено военное сотрудничество между двумя странами.

Согласно зарубежным сообщениям, Ганц и Лоудийи подпишут соглашения о сотрудничестве в области обороны, включая планы по развитию отечественной индустрии по производству беспорядочных боеприпасов, также известных как дроны-смертники.

По данным Defense News и французского издания Africa Intelligence, две страны в настоящее время работают над разработкой проекта по производству беспилотных летательных аппаратов для усиления военно-воздушной мощи Марокко.

В отчете говорится, что BlueBird Aerosystems, дочерняя компания оборонного гиганта Israel Aerospace Industries (IAI), в течение нескольких месяцев вела переговоры с марокканскими командами о создании бизнес-инкубатора для производства таких дронов.

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