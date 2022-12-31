Министр обороны Украины экстренно обратился к россиянам

По словам министра обороны Украины Алексей Резникова, уже в начале января правительство *россии закроет границы для мужского населения, введет военное положение и начнет новую волну мобилизации.

Об этом он заявил в своем видеобращении.

Украинский чиновник в канун Нового года решил обратиться к россиянам, которые считаются военнообязанными, в первую очередь к жителям крупных городов.

«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы также будут закрыты и в беларуси», – сказал Резников.

По его словам, в кремле уже давно осознали, что решение о полномасштабном вторжении в Украину обернулось катастрофическими последствиями для самой россии. Однако путин не может в этом признаться своему населению, ибо тогда «придется за все отвечать».

Он обвинил власть государства-агрессора в развязывании кровавой бойни и совершении ужасных военных преступлений. Вместо признания своих ошибок кремль призывает к сплочению и защите россии, «потому что кругом враги».

Однако, по словам резникова, российские власти на самом деле хотят защитить свое положение, имущество и богатство, а также сделать обычных граждан «соучастниками преступления».

«Вы можете погибнуть или потерять здоровье исключительно ради того, чтобы эти люди не несли ответственность… Больше никаких целей кремль в этой войне уже не имеет… Они могут рассказывать вам, что есть некий «план Б». Какое-то тайное оружие. Вскоре снова начнутся победы», – утверждает министр обороны Украины.

Резников считает, что истинный план путина состоит в затягивании войны и убийстве еще большего количества людей. По его мнению, новые мобилизованные поедут «умирать только ради этого».

Несколько ранее украинская разведка озвучила дату, когда в россии начнется новая волна мобилизации.

«Курсор» сообщал, что в боях в Украине погиб гражданин Израиля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!