В боях в Украине погиб гражданин Израиля

Во время боев на территории Украины погиб израильтянин. Силами МИД и Zaka пытаются провести эвакуацию тела.

Гражданин Израиля был убит во время сражений в Украине.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Министерство иностранных дел совместно с организацией Zaka занимается эвакуацией его тела для похорон в Израиле.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали, во что превратились иранские дроны после ночной атаки.

Кроме того, Курсор сообщал, что ночью рф снова атаковала Киев иранскими беспилотниками.

Наш сайт информировал, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине.

Также мы сообщали о массированной атаке рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области.

Кроме того, мы писали о взрывах на аэродроме Энгельс в рф и публиковали первые видеозаписи.

Напомним, в Беларуси прокомментировали падение ракеты на их территории. Беларусь не исключает «преднамеренной провокации со стороны ВС Украины». Представитель Минобороны РБ выступил с заявлением касательно инцидента с падением ракеты во время массированного удара рф* по Украине 29 декабря.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!