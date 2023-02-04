Министр разведки Египта провел переговоры с лидером Исламского джихада — СМИ

Встреча была инициирована властями Египта в рамках посреднических усилий по урегулированию напряженности между палестинскими группировками и Израилем.

В Каире состоялась встреча между министром разведки Египта Аббасом Камалем и лидером террористической организации «Исламский джихад» Зиадом Нахалой.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что встреча была инициирована властями Египта в рамках посреднических усилий по урегулированию напряженности между палестинскими группировками и Израилем.

«На встрече в Каире стороны обсудили последние события в Восточном Иерусалиме, в Иудее и Самарии, в Дженине, а также последние события на внутрипалестинской арене. … На переговорах также обсуждались «усилия Каира по облегчению страданий палестинцев» и «пути восстановления единства среди палестинского народа». Обе стороны договорились продолжить контакты и консультации. Параллельно в Израиль прибыла делегация из Египта для переговоров с чиновниками израильского правительства», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Министерство иностранных дел Египта отреагировало на визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору и заявило, что «Египет выражает сожаление по поводу того, что высокопоставленный член израильского правительства ворвался в комплекс мечети Аль-Акса в сопровождении экстремистских элементов под охраной израильских сил».

Министерство также добавило, что «Египет выступает против любых действий, направленных против статус-кво в Иерусалиме» и что «Египет предупреждает о негативных последствиях таких действий для безопасности и стабильности в регионе и будущего мирного процесса и призывает стороны проявлять сдержанность и принимать меры для предотвращения эскалации».

Также Курсор информировал о том, что Египет приостановил передачу острова в Красном море Саудовской Аравии. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как администрация президента США Джо Байдена заключила договоренность, которая включала открытие Эр-Риядом своего воздушного пространства для израильских авиалайнеров.