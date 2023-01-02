Министр связи анонсировал отмену реформы кошерной платформы мобильных телефонов

По словам Шломо Кархи, нововведения были связаны «не с выгодами для потребителей, а с формированием предпочтений частных лиц».

Новый министр связи, депутат Кнессета Шломо Кархи («Ликуд») решил отменить некоторые из наиболее спорных и широко разрекламированных реформ своего предшественника Йоаза Хенделя.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что, в частности, Кархи отменяет реформы кошерных платформ мобильных телефонов, против которых рьяно выступали те, кто использует кошерные мобильные телефоны, а именно сообщество харедим.

«Хендель находился в процессе внесения далеко идущих изменений в работу кошерных платформ сотовой связи, когда его правительство потеряло власть. Среди предложенных им изменений было разрешение вставлять кошерные SIM-карты в некошерные сотовые телефоны (те, у которых есть доступ в Интернет) без аннулирования пакета кошерных сотовых телефонов. Хендель утверждал, что действует на благо сообщества харедим и снижает цены, хотя было неясно, как его реформы принесли бы финансовую экономию», — говорится в материале.

Уже в понедельник на официальной церемонии передачи полномочий от Хенделя к Кархи новый министр связи подчеркнул, что «намерен отменить реформы платформы кошерных мобильных телефонов в ближайшие дни».

«Уходящий министр принял решение относительно того, как харедим использует мобильные телефоны. После тщательного изучения этого вопроса я понял, что мотивами этой реформы была не забота о потребностях пользователей, а скорее вмешательство в то, как люди предпочитают использовать свои мобильные телефоны, и формировании предпочтения частных лиц», — отметил Кархи.

По его словам, «мы не будем вмешиваться в решения любого человека в любом секторе».

«В течение моего срока политика этого министерства оставит свободу выбора в руках частных лиц», — добавил министр связи.

Как сообщал Курсор, между партиями «Ликуд» и «Яадут а-Тора» до сих пор сохранялись разногласия по поводу реформы кошерной платформы мобильных телефонов.

Фракция Дегель а-Тора в «Яадут а-Тора» вместе с харедимской партией ШАС хотят открыть кошерную платформу для конкуренции, создав дополнительные комитеты по связи, каждый из которых может выдавать хешшерим (сертификаты о кошерном статусе) сотовым телефонам, проданным сообществу харедим. Однако фракция Агудат Исраэль в «Яадут а-Тора» выступает против этого и хочет предотвратить выход на рынок какой-либо конкуренции.

Также Курсор писал о новых подробностях коалиционного соглашения между «Ликудом» и «Оцма Иегудит».