Коалиционное соглашение между Ликуд и Оцма Иегудит: новые подробности

Коалиционное соглашение между партиями «Ликуд» и «Оцма Иегудит» предполагает обязательство касаемо принятия закона о введении налогов на пожертвования иностранных правительств израильским организациям.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Этот закон направлен на обложение налогами крайне левых организаций, которые получают финансовые средства из зарубежных стран, а также реагируют на иностранное вмешательство во внутреннюю политику Израиля.

Еще один важный пункт коалиционного соглашения гласит, что в течение 6 месяцев после формирования правительства должны принять закон, запрещающий вывешивание флага ООП в государственных учреждениях и израильских муниципалитетах.

Эти два пункта изначально предложила сионистская наблюдательная группа Im Tirtzu на встречах с депутатами от национального лагеря. Согласно данным организации, за последнее десятилетие из зарубежных стран израильские организации получили миллиард шекелей, подавляющее большинство из которых являются постсионистскими организациями. Многие из них призывают к привлечению суду в Гааге солдат ЦАХАЛа и выступают против существования Израиля как еврейского государства.

«Весь народ Израиля приветствует председателя партии «Оцма Иегудит», депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира, за его настойчивость во включении этих важных положений, имеющих решающее значение для будущего Государства Израиль, в коалиционные соглашения. Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить депутата Кнессета Бен-Гвира и видеть в нем важного партнера в сионистских и национальных усилиях. Народ Израиля сказал свое слово на выборах – Государство Израиль не продается», – заявил гендиректор Im Tirtzu Матан Пелег.

«Курсор» сообщал, что Исраэль Кац «взорвал» встречу с Нетаниягу.

Помимо этого король Иордании сделал предупреждение правительству Израиля.