Министр связи Шломо Кари показал, как отмечает Суккот в Саудовской Аравии, и вызвал трепет у израильтян

Шломо Кари провел утреннюю молитву на Суккот в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Находясь с официальным визитом в Саудовской Аравии, министр связи Шломо Кари провел молитву на Суккот в Эр-Рияде.

Он показал соответствующие кадры и написал, что ему «выпала честь молиться с открытыми окнами в сторону Иерусалима». Его твит и соответствующие кадры вызвали множество похвальных комментариев в соцсетях.

Так, на видео зафиксировано, как министр проводит утреннюю молитву на Суккот со свитком Торы и Арбаат а-Миним в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, что Шломо Кари стал вторым израильским министром (после главы туристического ведомства Хаима Каца), который посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом. Он приехал со своей делегацией в Эр-Рияд на четвертое собрании Всемирного почтового союза (Universal Postal Union, IPU).

В состав делегации вошло 9 человек, но ни один из них не является сотрудником Почтового управления («Доар Исраэль»). С Кари в Саудовскую Аравию прибыли генеральный директор министерства связи Маймон Шмила, заместитель генерального директора Эльад Малка, глава канцелярии министра связи Эльад Замир, советник министра связи Авраам Хасон, а также председатель экономической комиссии Кнессета Давид Битан, который является союзником министра в его партии.

Из министерства связи сообщили, что представителей Почтового управления пригласили принять участие в поездке, однако компания решила отказаться от этой возможности и решила следить за ходом заседаний на интернет-платформе из Израиля.

В то же время, в «Доар Исраэль», на запрос СМИ сообщили, что они не получили никаких приглашений, по крайней мере, от министра Кари. «Представители «Доар Исраэль» будут участвовать в работе форума виртуально», — сообщили в пресс-службе ведомства, — как это было в прошлых случаях.

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