Поддерживают ли израильтяне соглашение с Саудовской Аравией - опрос

Согласно данным социологов, большинство граждан опасаются возможности обладания Саудовской Аравией ядерным оружием.

Большинство израильтян поддерживают соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные порталом inn.co.il.

Так, 56% израильтян поддерживают заключаемое с Саудовской Аравией соглашение о нормализации отношений, 12% не поддерживают его и 32% не знают, поддерживают они его или нет. Из них 63% избирателей коалиции поддерживают соглашение и только 9% избирателей коалиции выступают против него.

Кроме того, согласно данным социологов, большинство израильтян опасаются возможности обладания Саудовской Аравией ядерным оружием. Среди избирателей коалиции 50% боятся этого, 21% заявили, что очень боятся.

При этом среди избирателей «Ликуда» 21% заявили, что они очень боятся, а еще 28% заявили, что они боятся. В общей сложности 49% избирателей «Ликуда» выразили опасения по поводу возможности обладания Саудовской Аравией ядерным оружием.

Как информировал Курсор, Саудовская Аравия не спешит нормализовать отношения с Израилем при американском посредничестве. Соответствующая статья была размещена 30 сентября во влиятельной саудовской газете «Эр-Рияд».

Отмечается, что есть нескольких серьезных проблем на пути к примирению между еврейским государством и Саудовской Аравией, на решение которых понадобится время и возможно больше, чем ожидается.

Ранее Курсор писал о том, что саудовцы выдвинули неожиданное требование к США за нормализацию отношений с Израилем. Оказалось, что ключевым вопросом на переговорах для Эр-Рияда является не палестинская проблема.

Также мы сообщали, что Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда тогда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств.