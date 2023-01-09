Министр связи заявил, что в Израиле «нет места» для общественного вещания

Министр связи Шломо Кархи говорит, что нет причин поддерживать общественное вещание в Государстве Израиль.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Выступая на конференции по цифровой журналистике в Университете Райхмана в Герцлии, Кархи сказал, что его цель состоит в снятии блоки и отмене регулирования в отрасли, чтобы свободный рынок возобладал в нашей стране.

По его словам, нынешний израильский общественный вещатель «Кан» входит в число органов, которые «контролируют ход разговора, разрывают связь между общественностью и СМИ».

«На мой взгляд, в наше время нет места для общественного вещания», – заявил Кархи Кархи, указывая на Кан, а также на Армейское радио.

«Ликуд» уже давно обвиняют в стремлении закрыть общественную телекомпанию «Кан», потому что она считается слишком левой.

Ранее мы рассказывали, что Смотрич встал на защиту министра юстиции.

«Курсор» сообщал, что министр обороны приглашает экс-члена Кнессета от Ликуда на пост председателя оборонного гиганта Rafael.

Помимо этого Ганц заявил, что Нетаниягу провоцирует гражданскую войну.