Министр туризма поделился впечатлениями от визита в Саудовскую Аравию

Хаим Кац стал первым израильским министром, возглавившим официальную делегацию в Королевстве.

Министр туризма Хаим Кац и сопровождающие его лица во вторник, 26 сентября, прибыли в Эр-Рияд, чтобы принять участие в конференции Туристической организации ООН.

Об этом сообщает Israel Hayom. Издание напоминает, что визит проходит на фоне переговоров по соглашению о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. При этом Кац является первым израильским министром, возглавившим официальную делегацию в Саудовской Аравии.

"Я согласился приехать не как гость, а как официальное лицо от имени Государства Израиль. После 48 лет членства Израиля в Организации Объединенных Наций, всего несколько месяцев назад и после того, как я активно занимался этим вопросом, мы получили официальную должность в организации и возглавляем стратегический аналитический центр по туризму в Организации Объединенных Наций", - рассказал министр.

По его словам, в Эр-Рияде их "тепло приняла большая официальная делегация".

"Это событие является историческим и, соответственно, захватывающим. Основное послание моего присутствия здесь заключается в том, что туризм является мостом к миру и сближает сердца. Туризм приносит процветание", - добавил Кац.

Как сообщал Курсор, в ходе визита, который продлится два дня в рамках нормализации контактов между Израилем и Королевством, министр примет участие в нескольких мероприятиях и профессиональных дискуссиях, а также проведет встречи со своими коллегами, уделяя особое внимание коллегам с Ближнего Востока.

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