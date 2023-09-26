В Берлине Галант примет участие в церемонии подписания ряда важных двусторонних документов.

Министр обороны Йоав Галант в среду, 27 сентября, посетит с дипломатическим визитом столицу Германии Берлин.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что во время визита глава оборонного ведомства примет участие в церемонии подписания документа о начале продаж Германии системы Arrow 3, производимой израильской компанией Aerospace Industry.

Также Галант подпишет со своим немецким коллегой совместное заявление по укреплению связей в сфере безопасности между Израилем и Германией.

Как сообщал Курсор, правительство Германии продвинулось в планах покупки израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 ("Стрела-3"), общая стоимость которой составит 4,3 миллиарда евро. В частности, Берлин обратился к законодателям с просьбой выделать для заключения сделки авансовые платежи в размере до 560 миллионов евро на следующей неделе.

Если покупка ПРО все же не состоится, то Германия потеряет часть или все свои авансовые платежи, согласно документам, поскольку эти деньги будут использованы для компенсации Израилю расходов, понесенных к тому времени.

Ожидается, что немецкие военно-воздушные силы получат Arrow-3 к четвертому кварталу 2025 года, и стоить система будет примерно на один миллиард евро больше, чем первоначально планировалось.

Отметим, что система Arrow 3 перехватывает баллистические ракеты, запущенные за пределы атмосферы Земли.

Также Курсор информировал о том, что граждане Германии смотрят на израильтян значительно хуже, чем граждане еврейского государства на ФРГ и ее жителей. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом Bertelsmann в Германии и Институтом New Wave Research в Израиле.

Согласно данным исследования, на Израиль позитивно смотрят лишь 46% немцев, а более трети (34%) отрицательного мнения о стране. Это резко отличается от восприятия израильтян: 63% придерживаются хорошего мнения о Германии и всего 19% - плохого.