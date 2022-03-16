Министр внутренних дел настаивает на изменении порядка приема украинских беженцев

Министерство иностранных дел ввело особый порядок регистрации граждан Украины, приезжающих в Израиль после вторжения российских войск.

МИД вчера установил упрощенный порядок регистрации приглашений для украинцев, родственники которых находятся в Израиле.

Министр сообщает, что такой план предусмотрен только на двухнедельный срок и применяется не для туристических целей, а для временного укрытия от войны в Украине.

Действующее ранее соглашение позволяло гражданам Украины въезжать в Израиль без визы только в качестве туристов.

Следует обратить внимание, что практика предварительной регистрации применялась и в связи с пандемией коронавируса, а также продолжает применяться в обычное время в разных странах, даже в условиях соглашения о безвизовом обмене.

«Курсор» ранее информировал, что МИД утвердил обновленную политику въезда граждан Украины в Израиль. Множество украинцев, в том числе и украинских евреев, бегут от войны, которую развязала рф 24 февраля. Многим удалось эвакуироваться в страны Европы, но есть и те, кто решил отправиться в Израиль.

Также сообщалось, что по данным МИД, около 11 тысяч израильтян смогли сбежать из Украины. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что более тысячи израильтян все ещё не могут покинуть Украину из-за собственных предпочтений или из-за ограничений на выезд из страны.