Министр юстиции объяснил, почему президент должен отклонить просьбу Нетаниягу о продлении мандата

Министр юстиции Гидеон Саар призвал президента Ицхака Герцога отклонить просьбу Биньямина Нетаниягу о предоставлении дополнительного времени для формирования правительства.

«Передача подписей партий блока Нетаниягу при условии назначения нового спикера Кнессета свидетельствует о том, что формирование правительства завершено», — заявил Саар.

«Президент должен отклонить запрос Нетаниягу. Не по этой причине президенту даются законные полномочия продлевать крайний срок», — написал Саар в Twitter.

По словам министра, «цель состоит в том, чтобы принять персональные и проблемные законы по требованию его партнеров до формирования правительства». «Просьба Нетаниягу к президенту о продлении мандата для этой цели бросается в глаза», — уверен Саар.

В понедельник вечером «Ликуд» объявил, что все фракции национального лагеря подали подписи для замены спикера Кнессета. В связи с этим Мики Леви опубликовал заявление: «Недавно я получил необычный запрос от 64 депутатов Кнессета о включении в повестку дня голосования по избранию спикера Кнессета 25-го созыва. Поэтому я определил, что в ближайший понедельник 12 декабря в 16:00 с открытием пленума Кнессета состоится голосование».

Также Мики Леви уточнил: «К сожалению необычный запрос об избрании спикера Кнессета не во время приведения к присяге правительства направлен на продвижение законодательства, которое позволит людям, которые были осуждены и приговорены к условным срокам заключения, получить назначение министрами. Я буду действовать по-государственному и уважать волю избирателей, поэтому пленум будет созван в соответствии с законом и постановлением Верховного суда по этому вопросу».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что Лапид и Ганц распространяют «ложь и нагнетают страх».

Также мы сообщали, что Беннет начал судебную битву против «машины яда и лжи» в социальных сетях.