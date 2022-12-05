Беннет начал судебную битву против «машины яда и лжи» в социальных сетях

Бывший премьер-министр подал иск на полмиллиарда шекелей против блогера, который распространял в Твиттере информацию о его финансовых злоупотреблениях.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет выполнил свою угрозу и подал иск на 500,000 шекелей против правого блогера Игаля Малки, который распространял в Twitter информацию о финансовых злоупотреблениях Беннета. В случае победы экс-премьер обещает перевести деньги семьям погибших бойцов ЦАХАЛа.

Об этом сообщает Israel Info.

Согласно исковому заявлению, Малка систематически распространял в соцсети ложные утверждения, будто Беннет украл и положил в карман 50 миллионов шекелей бюджетных денег, выделенных на адаптацию его дома в Раанане под резиденцию главы правительства.

Издание напоминает, что в ноябре адвокаты Беннета разослали предупреждения о подаче исков журналистам и блогерам, распространявшим эти тексты, и некоторые сразу «благоразумно извинились за клевету и признали, что 50 миллионов шекелей были истрачены не на ремонт семейного дома Беннета, а на охранную инфраструктуру, предназначенную ШАБАК».

“Пока я был премьер-министром, я не отвечал на клевету, полагая, что мое дело терпеть, но теперь я понял, что выбора нет: речь идет не о Беннете, а о нашем государстве, о самом его существовании. Мы должны остановить машину яда, которая загрязняет жизнь нас всех”, — заявил политик.

По словам Беннета, это лишь первый из серии исков, которые он намерен подать в рамках “плана очищения сети”. Для реализации плана экс-премьер нанял группу расследователей и юристов, перед которыми поставлена задача “противостоять распространению яда и дезинформации в израильском интернете”.

“Я борюсь не только за себя, но и ради всех, кому важно очищение общественного дискурса в Израиле”, — заявил Беннет.

Как сообщал Курсор, Беннет выступил с новым заявлением касаемо итогов выборов в Кнессет.

Ранее Курсор писал, что Нафтали Беннет уходит в отставку.