Скандал вокруг реформы Левина: эксперт раскритиковал заявление Дершовица

Израильский эксперт по международному праву заявил, что Дершовиц ошибается насчет того, что Верховный суд защищает государство на международной арене.

Эксперт по международному праву и директор по международному праву находящегося в Иерусалиме политического форума Кохелет профессор Юджин Конторович отверг утверждения американского эксперта по правовым вопросам и соратника Нетаниягу Алана Дершовица о том, что реформы судебной системы Израиля, объявленные министром юстиции Яривом Левиным, сделают Израиль более уязвимым для расследований Международным уголовным судом.

«Профессор Дершовиц ошибается относительно влияния предложенных Израилем судебных реформ на международные расследования. Напористая судебная система Израиля не помешала Международному суду осудить его в решении 2004 года. Предполагаемое международное уважение к Верховному суду не помешало МУС незаконно и абсурдно признать «Государство Палестина» в Иудее и Самарии, в том числе в Иерусалиме», — сказал профессор Евгений Конторович.

Он добавил: «Ничто, кроме одностороннего, полного ухода Израиля со всех этих территорий, не предотвратит дальнейшие враждебные действия со стороны этих враждебных, политизированных организаций. Печально, что Дершовиц решил вооружить эти предвзятые организации еще одним аргументом против Израиля».

Ранее Курсор писал, что Дершовиц раскритиковал реформу Левина.

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