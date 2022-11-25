Министр Зеэв Элькин рассказал, из-за кого может пасть новое правительство

Левоцентристский блок и две арабские фракции Кнессета не смогут помешать приходу к власти правого правительства, заявил изданию «Гаарец» министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин, но он предсказывает, что коалиция, скорее всего, распадется через два-три года, что приведет к новым выборам.

Говоря с левой газетой в интервью, опубликованном в пятницу утром, Элькин, бывшее доверенное лицо Нетаниягу, который бросил партию, чтобы присоединиться к группе повстанцев «Ликуда», которые сформировали фракцию «Новая надежда», позже вошедшую в альянс «Национальное единство» с левоцентристами, заявил, что попытки новой оппозиции свергнуть новое правительство или даже помешать ему, скорее всего, будут тщетными.

«Это новое правительство однородно. Идеологически бросить вызов ему будет невозможно, как это сделали с нашим очень разнообразным, разделенным [уходящим] правительством. Их 64 [депутата], нас 56. И среди нас есть две арабские фракции по пять мест каждая. Все уловки левых в адрес правых, ночные флибустьеры в Кнессете и тактические проволочки — ничего из этого не сработает. Не в этот раз», — сказал он.

Элькин предсказал, что внешние угрозы правительству Нетаниягу потерпят неудачу, но добавил, что коалиция неизбежно распадется из-за Бен-Гвира, когда он, назначенный министр общественной безопасности, почувствует давление со стороны своей партии, когда она будут требовать от него бросить вызов правительству Нетаниягу из-за его неспособность изменить статус-кво.

«Это правительство продержится как минимум два-три года. И мы его не опрокинем, оно рухнет изнутри», — сказал он.

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