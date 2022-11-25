Требование Смотрича может привести к «фактической аннексии» Иудеи и Самарии — группа Peace Now

Партия Религиозного сионизма настаивает на том, чтобы гражданская администрация, контролирующая гражданскую жизнь в зоне C на территории Иудеи и Самарии, была передана Министерству финансов под руководством Смотрича.

Левая активистская организация «Мир сейчас» (Peace Now) предупредила, что если крайне правая партия «Религиозный сионизм» добьется своего стремления получить контроль над гражданской администрацией, которая управляет аспектами гражданской жизни примерно на 60% территории Иудеи и Самарии, то это может привести к «фактическая аннексия» территории.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В своих коалиционных переговорах с партией «Ликуд» предполагаемого нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу «Религиозный сионизм» требует, чтобы агентство гражданской администрации было передано из ведения Министерства обороны в ведение Министерства финансов.

Лидер Религиозного сионизма Бецалель Смотрич, предполагаемый министр финансов, стремится взять под контроль агентство и продвигать свою программу расширения израильских поселений на территории Иудеи и Самарии, и пресечения стремления палестинцев создать на этой территории независимое государство.

Смотрич рассматривает контроль над агентством как средство распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии, заменив военную администрацию территорией прямым контролем центрального правительства и его министерств.

Критики резко осудили перспективу такого шага, заявив, что это будет равносильно фактической аннексии Зоны С — 60% территории Иудеи и Самарии, на которой расположены израильские поселения и где Израиль сохраняет военный и административный контроль над израильской и палестинского населения.

Несмотря на сообщения о прогрессе в переговорах с другими потенциальными партнерами по коалиции, переговоры «Ликуда» со Смотричем увязли во взаимных обвинениях. Религиозный сионизм утверждает, что Нетаниягу отказался от своих обещаний, а «Ликуд» обвиняет крайне правую партию в преувеличении требований по сравнению с ее численностью.

В поселениях на на территории Иудеи и Самарии проживает около 491 000 израильтян, все они находятся в зоне C. Данные о численности палестинцев, проживающих в этом районе, недоступны, по оценкам, от 100 000 до более 200 000 человек.

Гражданская администрация является агентством Министерства обороны под эгидой Координатора деятельности правительства на территориях, департамента, возглавляемого генерал-майором ЦАХАЛа Гассаном Алианом.

В организации Peace Now, которая выступает против израильского контроля над на территорией Иудеи и Самарии, заявили, что перевод гражданской администрации из министерства обороны в другое правительственное ведомство может при определенных обстоятельствах представлять собой фактическую «аннексию» зоны C. В частности, если Смотрич передаст функции гражданской администрации Министерству финансов или любому другому министерству, это будет означать, что правительство Израиля возьмет на себя контроль над тем, что ранее было военной администрацией.

Ранее Курсор писал, что комитет ООН призвал Международный суд оценить «аннексию» Иудеи и Самарии. Подавляющим большинством представители проголосовали за то, чтобы Международный суд вынес «консультативное заключение» по Иудее и Самарии.

Курсор также сообщал, что посол США в Израиле выступил с заявлением касаемо возможности аннексии Иудеи и Самарии. Американский посол в Израиле Том Нейдс в интервью выступил с предупреждением относительно возможности того, что следующее правительство попытается аннексировать территории Иудеи и Самарии.