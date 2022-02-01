Правозащитники обвинили Израиль в преступлениях против человечности

Известная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором довольно негативно высказалась об Израиле. Он уже был раскритикован израильскими политиками и активистами.

Так, авторов доклада обвинили в антисемитизме.

Ознакомиться с докладом можно по ссылке.

Если коротко, то в нем говорится о том, что Израиль использует систему доминирования и угнетения «палестинского народа». При чем это делает также на «палестинских территориях», а также в других странах мира, в которых проживают несчастные беженцы.

Правозащитники обвинили Израиль в массовом захвате палестинских территорий, а также в том, что еврейское государство отказывает палестинцам в национальности и гражданстве. Такую политику в Amnesty International назвали аналогичной Апартеиду и настоящим преступлением против человечности.

Поэтому авторы доклада призвали Международный уголовный суд в Гааге рассмотреть «преступления» Израиля, чтобы привлечь ответственных к ответственности.

«…государства, которые решат делать скидку Израилю, окажутся на неправильной стороне истории», — сказано в докладе.

В МИДе Израиля уже заявили, что этот отчет призван дискредитировать еврейское государство.

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