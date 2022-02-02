В результате оползня в Эквадоре погибло не менее 24 человек

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны сообщило, что не менее 24 погибли, еще 12 пропали без вести, а также 48 человек получили ранения в результате оползня.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате оползня в столице Эквадора Кито, еще 12 пропали без вести, заявил во вторник мэр Сантьяго Гуардерас, когда спасательные команды обыскивали дома и улицы, покрытые грязью после самого сильного наводнения почти за два десятилетия.

Проливные дожди в понедельник вечером вызвали скопление воды в ущелье возле рабочих кварталов Ла-Гаска и Ла-Комуна, обрушив грязь и камни на жилые дома и нарушив электроснабжение.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны сообщило, что 48 человек получили ранения.

«Мы увидели эту огромную черную реку, которая тащила за собой все, нам пришлось карабкаться по стенам, чтобы спастись», — сказала жительница Альба Котакаки, эвакуировавшая двух своих маленьких дочерей из дома.

Власти не исключают возможности повторения оползней. Мэрия создала приюты для пострадавших семей и начала расчистку улиц в городе.

Эквадор столкнулся с проливными дождями в нескольких районах, в результате которых реки вышли из берегов и пострадали сотни домов и дорог.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Европе создадут фонд инвестиций в космические стартапы.

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