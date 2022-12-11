«Мне не стыдно»: Бен-Гвир раскритиковал Бар-Лева и озвучил запрос по безопасности в арабском секторе

Назначенный министр национальной безопасности: «Мне не стыдно, что я хочу перебросить силы на юг. Я хочу больше сил в арабском секторе».

Председатель «Оцма Йехудит» и назначенный министр национальной безопасности депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир дал интервью 12 каналу в субботу вечером и прокомментировал вмешательство министра общественной безопасности Омера Бар-Лева в аресты левых демонстрантов.

«Офицер иерусалимской полиции сказал мне, что Бар-Лев постоянно вмешивается в расследования и звонит, чтобы узнать: «Вы освободили этого левого активиста?» [Йоав] Сегаловиц (заместитель министра общественной безопасности — ред.) тоже вмешивается. Я не такой, я не хочу вмешиваться в расследования, я хочу задавать политику, мне не стыдно за то, что я хочу перебросить силы на юг, чтобы бороться с насилием, преступностью. Я хочу больше сил в арабском секторе», — сказал он.

Бен Гвир добавил, что его участие важно, и объяснил: «За преступление, связанное с нанесением граффити из баллончика, вы проводите одну ночь в заключении, а с другой стороны, если человек сломает кому-то челюсть, его освобождают из-под стражи через два часа, я хочу повлиять на это».

Он прокомментировал сообщение о намерении генерального прокурора Гали Бахарав-Миары выступить против законопроекта, который даст ему беспрецедентную власть над полицией.

«Я видел поведение генерального прокурора, которая хранила молчание о назначении [Менахема] Мазуза председателем Консультативного комитета по назначениям старших должностных лиц, — сказал Бен-Гвир в интервью. — Я сказал себе, что наконец-то появился генеральный прокурор, который позволяет политикам работать, но, видимо, только левым».

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