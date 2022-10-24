Министры обороны Израиля и Украины поговорили по телефону: о чем шла речь

Министры обороны Украины и Израиля Алексей Резников и Бени Ганц в понедельник, 24 октября, провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.
Отмечается, что предметом беседы стали ситуация с безопасностью в Украине и пути развития двустороннего сотрудничества государств.
«Министры обороны Украины и Израиля обсудили ситуацию в Украине и пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, во время сегодняшнего телефонного разговора», — отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны также обсудили оказание гуманитарной и медицинской помощи Украине со стороны Государства Израиль.
Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинские чиновники заявили, что именно Израиль отменил предварительные договоренности о звонке, который был согласован несколько дней назад.
В Украине это связывают с угрозами россии Израилю. В понедельник утром россия обвинила Израиль в намерении поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и москвой.
Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.
Также там будет идти речь о начале качественного сотрудничества, которое поможет получить Украине соответствующие технологии. Министр добавил, что аналогичная просьба о системах ПВО будет направлена странам ЕС и США.
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