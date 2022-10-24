Министры обороны Израиля и Украины поговорили по телефону: о чем шла речь

Бени Ганц и Алексей Резников, в частности, обсудили ситуацию с безопасностью в Украине.

Министры обороны Украины и Израиля Алексей Резников и Бени Ганц в понедельник, 24 октября, провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.

Отмечается, что предметом беседы стали ситуация с безопасностью в Украине и пути развития двустороннего сотрудничества государств.

«Министры обороны Украины и Израиля обсудили ситуацию в Украине и пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, во время сегодняшнего телефонного разговора», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны также обсудили оказание гуманитарной и медицинской помощи Украине со стороны Государства Израиль.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинские чиновники заявили, что именно Израиль отменил предварительные договоренности о звонке, который был согласован несколько дней назад.