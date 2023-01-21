Министры от Религиозного сионизма бойкотировали заседание Кабмина: в чем причина

В партии заявляют о нарушении коалиционного соглашения и «рассматривают дополнительные шаги в будущем».

Министры от партии «Религиозный сионизм» отказались принимать участие в заседании Кабинета министров в субботу, 21 января.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что это — знак протеста против нарушения коалиционного соглашения путем демонтажа аванпоста на вершине холма в Самарии.

«Мы не собираемся упускать это из виду и рассматриваем дополнительные шаги в будущем», — заявили в партии.

Как сообщал Курсор, накануне силы израильской полиции начали демонтаж недавно созданного аванпоста на вершине холма в Самарии. Это произошло всего через несколько часов после создания аванпоста.

Активисты еврейских поселений за одну ночь возвели ряд построек на вершине холма, примыкающем к поселению Мигдалим в Самарии. Назвав аванпост «Ор ха-Хаим» в честь покойного религиозного сионистского духовного лидера раввина Хаима Дракмана.

Гражданская администрация Минобороны объявила этот район закрытой военной зоной и приказала немедленно разрушить строения. Снос был начат вопреки приказам министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Бецалеля Смотрича.

Бен-Гвир приказал полиции остановить снос в пятницу, признав, что, хотя аванпост был построен без разрешения, нарушения правил строительства должны быть справедливо наказаны.

«Возмутительно, что в то время как арабы строят по всей Иудее и Самарии, люди из гражданской администрации осуществляют выборочное принуждение — в течение нескольких часов — снести и уничтожить этот аванпост», — заявил Бен-Гвир.

При этом министр финансов Смотрич, который также является министром в Министерстве обороны, отдал приказ заморозить планы по сносу заставы. Однако, по данным офиса Смотрича, министр обороны Йоав Галант отменил приказ, поручив гражданской администрации провести эвакуацию в пятницу.

Источники, близкие к министру Смотричу, назвали этот шаг прямым нарушением коалиционного соглашения правительства, отметив, что Галант не посоветовался со Смотричем, прежде чем отменить его приказ.

Как сообщал Курсор, в августе 2022 года новый аванпост ультраортодоксов появился возле поселения харедим Мецад.

Также Курсор информировал о том, что Верховный суд принял решение по поводу аванпоста Мицпе-Крамим.