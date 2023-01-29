Министры продлили режим секретности, связанный с государственными нефтяными инфраструктурными компаниями

Министры проголосовали за расширение еще на пять лет завесы секретности в отношении деятельности государственного конгломерата нефтяной инфраструктуры.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Распоряжение, которое должно быть одобрено комитетом Кнессета по иностранным делам и обороне, по-прежнему будет препятствовать публикации большей части информации об Эйлат-Ашкелонской трубопроводной компании (известной сегодня как Трубопроводная компания Европа-Азия), Eilat Corporation SA или Trans Asiatic Oil Ltd.

Все они были созданы в конце 1960-х годов в рамках уже давно недействующей сделки между Израилем и шахским Ираном, согласно которой иранская нефть перевозилась по суше между Эйлатом на побережье Красного моря и Ашкелоном на Средиземном море, откуда она отправлялась в Европу.

Сделка завершилась после Исламской революции 1979 года. С тех пор Иран требовал компенсации, и в 2015 году арбитражный суд обязал Израиль выплатить Тегерану 1,1 миллиарда долларов. Однако Израиль отказался это сделать, заявив, что торговый закон запрещает ему отправлять деньги во вражеское государство.

Против этого шага было подано более 300 возражений, и критики реагируют на продление, указывая на отчет о загрязнении EAPC, а также обвиняя в том, что приказ о секретности был слишком широким и всеобъемлющим и не позволял какого-либо надзора за деятельностью компаний.

В заключении Министерства юстиции говорится, что конфиденциальность важна для «защиты интересов государства».

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