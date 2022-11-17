Минобороны Израиля и США укрепляют отношения

Министерство обороны Израиля и американский Пентагон в течение последних двух дней руководили «Старшим форумом по совместной оборонной политике».

Об этом сообщает 7-й канал.

Генеральный директор министерства обороны Амир Эшель и заместитель министра обороны США по вопросам политики доктор Колин Каль председательствовали на ежегодном совещании по вопросам безопасности. Его совместно провели министерства обороны двух стран, а также там присутствовали высокопоставленные должностные лица израильских органов безопасности, Министерства обороны США, представители CENTCOM и Министерства иностранных дел.

На встрече обсуждали глобальные и региональные вызовы безопасности, основное внимание уделялось расширяющейся иранской угрозе и необходимости дальнейшего укрепления израильского потенциала и наращивания мощи ЦАХАЛа.

Также представители двух стран посвятили время обсуждению региональных изменений и возможностей для углубления и развития регионального партнерства, где репозиционирование Израиля под ответственность боевого командования Centcom является платформой для достижения этих целей.

Высокопоставленные лица форума заслушали стратегический обзор министра обороны Бени Ганца, в котором он рассказал о серьезных проблемах, стоящих перед Государством Израиль. В рамках визита Минобороны продемонстрировала американской делегации уникальные израильские технологии безопасности, разработанные для решения существующих и будущих оперативных задач.

Форум по вопросам безопасности высокого уровня, который проводится раз в год, – еще одно выражение прочного партнерства и твердой приверженности Соединенных Штатов безопасности Израиля.

Ранее «Курсор» сообщал, что посол США дал совет Нетаниягу по кандидатуре министра обороны.