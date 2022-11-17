Посол США дал совет Нетаниягу по кандидатуре министра обороны

В Белом доме не в восторге от состава будущего израильского правительства, которое с большой вероятностью будет сформировано в ближайшее время. Попытку донести эту позицию Вашингтона накануне предпринял посол США в Израиле Том Найдс, который провел встречу с Биньямином Нетаниягу «за закрытыми дверями».

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что имен лидера блока «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича и председателя партии «Оцма Йегудит» Итамара Бен-Гвира на встрече не прозвучало. При этом будущему премьер-министру было сделано «тонкое предупреждение».

«Назначение министра обороны должно производиться с осторожностью. И таким образом, чтобы учитывать и другие соображения, помимо тех, что необходимы для формирования коалиции. Например, такой важный фактор, как тесные отношения между Израилем и Соединенными Штатами», — заявил Найдс.

В то же время в офисе Нетаниягу не отрицают факт встречи, однако не подтверждают того, что на ней сказал американский дипломат. В посольстве США в Израиле ответили, что «не комментируют содержание закрытых дипломатических переговоров». Тем не менее, в блоке «Религиозный сионизм» сочли необходимым отреагировать на слова посла.

«Мы очень уважаем США как нашего союзника и признательны им, но и администрация президента Джо Байдена также должна уважать израильскую демократию и не вмешиваться в формирование избранного правительства. Суверенное государство не может согласиться с иностранным диктатом, который поставил бы под угрозу безопасность Израиля и нанес бы ущерб еврейским поселениям в Иудее и Самарии», — заявили в «Религиозном сионизме».

Как сообщал Курсор, Смотрич усиливает давление на Нетаниягу из-за портфеля министра обороны.

Также Курсор писал о том, что СМИ узнали, при каком условии Смотрич готов отказаться от портфеля министра обороны.