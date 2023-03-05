Минобороны угрожает перестать разговаривать с Бен-Гвиром: подробности скандала

Министр обороны Йоав Галлант предупредил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, что прекратит общение с ним, если содержание их частных разговоров продолжит просачиваться в СМИ, как это уже произошло трижды, сообщил Кан Решет Бет.

Согласно сообщению, Бен-Гвир пытался позвонить министру Галланту в пятницу, чтобы получить разъяснения относительно постановления об административном задержании, изданного Галланом в отношении двух подозреваемых в беспорядках на прошлой неделе в Хаваре. Галлан дал это постановление о задержании всего через несколько минут после того, как магистратский суд Иерусалима постановил освободить подозреваемых за недостатком доказательств. Галлант отказался отвечать Бен-Гвиру, что побудило последнего обратиться к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Двое подозреваемых, которые остаются под стражей, — 17-летний несовершеннолетний и мужчина около 20 лет. Их задержание привело к демонстрациям правых активистов перед домами Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

Согласно источникам в службе безопасности, административный ордер на арест был официально утвержден судьей, поскольку считается, что двое подозреваемых планировали новые акты насилия после беспорядков в Хаваре.

Напоним, что в прошлое воскресенье группа евреев устроила беспорядки в арабской деревне Хавара в Самарии, подожгла машины и здания, спустя несколько часов после того, как в деревне в результате теракта были убиты два брата-еврея.

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