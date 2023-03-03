Поселенцы готовят новый погром в Хаваре — СМИ

Поселенческая группа в соцсети в пятницу, 3 марта, опубликовала приглашение на новый, «праздничный» рейд в деревню Хавара.

Об этом сообщает Israel Info.

«Амана повесили на дереве — Хавару взорвем! Веселого Пурима! Первая публикация: в субботу мы сотрем память Амалека. Не говорите «Бецелем» и «Шоврим штика», — говорилось в сообщении.

Позже, после его публикации в Twitter, автор его стер. Редакция одного из изданий передала объявление в пресс-службы полиции и ЦАХАЛа с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ полиции был стандартным («ведется проверка»). В ЦАХАЛе же заявили, что готовы к любому сценарию.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.