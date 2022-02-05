СМИ: минобороны заявило, что заморозило экспортные лицензии на израильские технологии для «кибератак»

По данным 13 канала, министерство проведёт углублённый анализ использования шпионских программ на фоне широко распространенных обвинений в злоупотреблениях по всему миру.

Сообщается, что Израиль заморозил экспортные лицензии на технологии, которые могут быть использованы для осуществления кибератак, на фоне расширяющегося скандала с продажей шпионского программного обеспечения Pegasus компании NSO Group в стране и за рубежом.

Об этом пишет Times Of Israel.

Согласно 13 каналу, лицензионный отдел Министерства обороны, который должен утверждать продажу секретных технологий за границу, прекратил выдачу лицензий на такие продукты, как Pegasus, который, как считается, был продан режимам по всему миру, которые использовали его для шпионажа за своими гражданами, включая диссидентов, активистов и журналистов.

Замораживание будет действовать до тех пор, пока министерство не проведет углубленный анализ использования шпионских программ, говорится в опубликованном докладе.

Курсор ранее сообщал, что полиция использовала шпионское ПО в расследовании дела Нетаниягу. Мобильный телефон главного фигуранта публичного судебного процесса по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу был незаконно взломан киберподразделением полиции без санкции суда.

Кроме того, стало известно об еще одной израильской компании, которая использовала шпионское ПО. QuaDream, по заявлениям инсайдеров, получила возможность доступа к данным на смартфонах iPhone в прошлом году в одно время с NSO и имела те же возможности, что и нашумевшая компания.

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