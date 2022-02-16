Минприроды предложит установить минимально-допустимый уровень воды в Мертвом море

В связи с тем, что уровень уникального соленого озера падает примерно на 1,10 метра в год, в ближайшие недели в правительство будет направлен призыв к поиску альтернативных источников воды для его поддержания.

Министерство охраны окружающей среды призовет правительство установить цель, ниже которой уровень Мертвого моря не должен опускаться.

Министерство работает в составе межведомственной группы по вопросам будущего сокращающегося Мертвого моря, деятельность которой координируется канцелярией премьер-министра и которая должна представить доклад в ближайшие недели.

В рамках этой группы министерство руководит дискуссиями о том, какой долгосрочной точки зрения должно придерживаться государство в отношении уникального моря в самом низком месте на Земле, которое наиболее известно тем, что благодаря высокому уровню соли в нем купальщики остаются на плаву.

«Самое главное — определить цель для стабилизации уровня, — сказал Коэн СМИ. — Как обычно — это не вариант».

Министерство не будет рекомендовать какую-либо цифру, предпочитая оставить это на усмотрение профессиональной команды.

В настоящее время Мертвое море находится на глубине минус 436 метров (1 430 футов) ниже уровня моря и ежегодно опускается примерно на 1,10 метра (3,6 фута).

Курсор ранее писал, что в пещере в южной части Мертвого моря обнаружен скелет. Добровольцы из спасательного отряда Арада, а также силы правопорядка направились к месту происшествия, чтобы изучить остатки и сделать вывод о необходимости расследования.

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