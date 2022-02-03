В Пещере в южной части Мертвого моря обнаружен скелет

О находке стало известно сегодня утром, 3 февраля. На данный момент полиция отправилась на место происшествия, чтобы выяснить подробности произошедшего.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в пещере в районе Эйн-Плути (к югу от Мертвого моря) был найден человеческий скелет.

На данный момент добровольцы из спасательного отряда Арада, а также силы правопорядка направились к месту происшествия, чтобы изучить остатки и сделать вывод о необходимости расследования.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что возле Шхема неизвестные обстреляли солдат ЦАХАЛ и скрылись.

Неизвестные террористы обстреляли в ночь на четверг, 3 февраля, солдат ЦАХАЛа на блокпосту возле Шхема. Огонь велся из проезжающей мимо машины.

Кроме того, стало известно, что глава МИД Катара исключает нормализацию отношений с Израилем.

Министр иностранных дел Катара исключает присоединение к соглашениям Авраама из-за отсутствия приверженности решению о создании двух государств.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.