Минтранс планирует кардинальные изменения оплаты проезда в общественном транспорте

Министерство транспорта Израиля решило отменить реформу, которая стартовала в августе прошлого года по инициативе Мейрав Михаэли и запустить новую систему оплаты общественного транспорта, которая будет более «дружественная» к малообеспеченным пассажирам.

Об этом пишет Mako.

Министр транспорта Мири Регев также хочет ввести бесплатный проезд для всех пенсионеров. На сегодняшний день такой льготой пользуются только лица, достигнувшие 75-летнего возраста, а согласно новым правилам, женщины в общественном транспорте смогут ездить бесплатно с 62 лет, а мужчины — с 67 лет.

А пассажирам 18-26 лет предложат воспользоваться 33-процентной скидкой на проездные. Жители «социальной периферии» получат скидку до 50 процентов.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме началась проверка возможности прокладки метро. Если специалисты признают план прокладки железной дороги под Иерусалимом возможным и целесообразным, новый вид общественного транспорта органично дополнит активно строящуюся городскую систему трамвайных линий.

Еще мы писали, что Калифорнийский Университет Беркли и консалтинговая компания Oliver Wyman опубликовали рейтинг городов с лучшей системой общественного транспорта.

Напомним, что операторы мобильного приложения Moovit провели исследование, чтобы выяснять ситуацию с общественным транспортом во многих странах мира, в частности они рассчитали, сколько жителям приходится ожидать в среднем автобус на остановках.