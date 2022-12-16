Сколько израильтяне в среднем ждут общественный транспорт – исследование

В Израиле этот показатель сравнительно невысок, по сравнению с Италией и Англией.

Операторы мобильного приложения Moovit провели исследование, чтобы выяснять ситуацию с общественным транспортом во многих странах мира, в частности они рассчитали, сколько жителям приходится ожидать в среднем автобус на остановках.

Об этом пишет Times of Israel.

Результат исследования показал, что израильтяне ждут прибытия общественного транспорта где-то 14 минут, и по этому показателю наша страна находится в середине рейтинга. В других странах, например, Англии или Италии, гражданам приходится ждать автобус значительно дольше. А вот быстрее всего транспорт приезжает в Гонконге, его пассажиры ожидают в среднем 9 минут.

При этом исследователи подчеркивают, что пассажиры довольны, если ждут прибытия своего вида транспорта 5 минут или меньше. По данным Moovit, только 13 процентов поездок израильтян на общественном транспорте соответствуют этому критерию.

Еще операторы указали на то, что Израиль лидирует среди других стран по среднему расстоянию, которые граждане преодолевают на автобусах. Поездка в среднем составляет 19 километров.

«Курсор» писал ранее, что с 15 декабря, израильские солдаты, которые проходят срочную службу ЦАХАЛа, смогут ездить бесплатно даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта.