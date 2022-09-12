За развитие общественного транспорта в Израиле будут отвечать муниципалитеты

Постепенно в Израиле местные органы власти будут получать все больше и больше полномочий в сфере общественного транспорта.

Правительство Израиля практически передало функции управления и развития общественного транспорта муниципалитетам. Теперь в стране создадут региональные управления, которые будут заниматься различными вопросами в этой сфере.

Об этом сообщает портал ice.co.il.

Такие управления будут «связующим звеном» между правительством и местными органами власти. Первое такое управление планируют открыть в районе Иерусалима и ближайших к нему населенных пунктов.

Правительство практически передало право муниципалитетам самостоятельно управлять развитием транспорта. Каждое региональное управление будет заниматься вопросами разработки маршрутов, установки дорожных знаков, проведением тендеров. И полномочия этих органов будут увеличиваться.

Теперь муниципалитеты будут решать, будут ли работать автобусы по субботам в их зоне ответственности, а еще устанавливать расписание движения.

«Курсор» писал ранее, что министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли затеяла очередную «реформу» общественного транспорта.

Еще мы писали, что министерство транспорта открыло новый маршрут в Иерусалим, который, как ожидается, будет обслуживать 40% пассажиров, въезжающих в город. Новая дорога обошлась почти в 1 млрд шекелей.