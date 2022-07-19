Стало известно, в каком году Израиль полностью перейдет на электрические автобусы

Согласно новой программе в стране хотят электрифицировать около 320 объектов автобусной инфраструктуры (терминалов и стоянок).

Министерство транспорта Израиля представило национальный план электрификации общественного транспорта. Согласно новой программе все автобусы станут электрическими в стране в 2035 году.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что новая программа позволит электрифицировать в Израиле около 320 объектов автобусной инфраструктуры (терминалов и стоянок). К 2026 году планируется электрифицировать 60% автобусного парка, а к 2035 году завершить этот процесс полностью.

В министерстве подчеркивают, что электрификация общественного транспорта сделает поездку для пассажиров более комфортной, потому что от электрических автобусов исходит меньше шума и едут по дороге они более плавно.

Кроме этого, переход на электрические автобусы в стране поможет снизить затраты на техническое обслуживание и уменьшит выброс вредных веществ в атмосферу. Ожидается, что выбросы парниковых газов сократятся примерно на 75%.

«Курсор» ранее писал, что новый проект «Дерех шава» в Израиле призван справиться с повышением цен вследствие увеличения индекса затрат на общественный транспорт за счет улучшения и расширения обслуживания всех типов проездных билетов по всей стране.

Еще мы писали, что правительство Израиля обнародовало планы по обновлению общественного транспорта.