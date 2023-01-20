Минздрав бьет тревогу: в молочных продуктах обнаружена кишечная палочка

Обнаруженная в молоке инфекция может вызвать почечную недостаточность и более серьезные заболевания.

У 11-месячного малыша из кибуца Изреэль в начале месяца появились симптомы кишечного заболевания, включавшие рвоту и диарею, а после обследования в больничной кассе было обнаружено, что он инфицирован в яслях кишечной палочкой типа O157.

Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

Обнаруженная инфекция может вызвать почечную недостаточность и более серьезные заболевания. Остальные дети в яслях не заболели, также важно отметить, что малыш уже здоров.

Однако министерство здравоохранения начало эпидемиологическое расследование, в ходе которого выяснилось, что ясли, как и другие детские учреждения кибуца, получают молочные продукты от молочного завода, работающего только на территории кибуца. В ходе проверки было установлено, что молочный завод работает без лицензии на производство от министерства здравоохранения и без лицензии на ведение бизнеса.

Проверка показала, что молокозавод не проводит процесс пастеризации в соответствии с требованиями, не осуществляет надлежащее последующее наблюдение, а также были обнаружены другие недостатки. Молочная ферма добровольно прекратила производство и сбыт продукции. Также был издан ордер на конфискацию продукции, обнаруженной на молочной ферме и в супермаркете кибуца.

При предварительном тестировании некоторых продуктов на молочном заводе были обнаружены бактерии кишечной палочки, которые сейчас исследуются.

Минздрав поручил представителям молокозавода и кибуца информировать жителей запрете на употребление в пищу уже купленных продуктов и о необходимости уничтожить все обнаруженные продукты.

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