Минздрав опубликовал заявление в связи с обнаружением в Верхней Галилее бешеного шакала

В случае укуса любого животного надо немедленно промыть место проточной водой с мылом, обработать дезинфицирующими средствами и обратиться к врачу.

Шакал, зараженный бешенством, был обнаружен в пятницу, 13 января, в кибуце Шнир в Верхней Галилее.

Об этом сообщают в пресс-службе минздрава.

Уже начато профилактическое лечение двух людей, контактировавших с животным.

Министерство здравоохранения просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным животным или бездомными животными, в период с 23.12.2022 по 6.01.2023 включительно, срочно связаться с Бюро здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994257, 04-6994200 или с ближайшим к месту жительства бюро здравоохранения, для рассмотрения необходимости оказания им профилактической помощи.

В нерабочее время и в выходные дни следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы.

Минздрав попросил также передать информацию туристам и отдыхающим в этом и близлежащих районах.

Важно выяснить у детей, проживающих в районе, не контактировали ли они с подозрительными животными. Это необходимо сделать всем родителям на опасном участке.

Минздрав обратился к владельцам домашних животных: необходимо связаться с районным ветеринаром, чтобы проверить статус их вакцинации.

Важные рекомендации минздрава: если вас укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, обработать дезинфицирующими средствами и обратиться к врачу для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

Ранее Курсор писал, что в Верхней Галилее обнаружили бешеное животное.

Также мы информировали, что еще в одном районе обнаружен шакал, зараженный бешенством.