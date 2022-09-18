Минздрав не поддержал запрет курения на лестничных площадках

Споры об отведенных местах для курения продолжаются. При этом минздрав не считает нужным вводить запрет на курение на балконах и площадках жилых жомов.

Министерство здравоохранения выступило против запрета на курение в общественном пространстве многоквартирных домов.

Организация «Чистый воздух» и несколько частных лиц подали в БАГАЦ полтора года назад петицию с требованием запретить курение на балконах и лестничных площадках.

Министерством здравоохранения заявило Верховному суду, что запрет курения на лестничных площадках приведет к тому, что люди станут курить в квартирах, а это угрожает здоровью членов их семей.

Минздрав в своем ответе приводит данные исследования, по которым дети чаще страдают от пассивного курения в квартирах, чем на площадках или балконах. Интересно, что более ранее исследование показало, что дым из соседних квартир ничуть не менее вредный, но минздрав заявил, что те данные были не точны.

Адвокат Амос Хаузнер, подавший петицию от имени «Чистого воздуха», говорит, что данные минздрава парадоксальным образом совпадает с доводами предприятий табачной промышленности. Именно они заявляли об опасности курения в квартирах и офисах после каждого сокращения зоны курения в общественных местах

Министерство экологии поддержало петицию «Чистого воздуха», объявив что от этого страдают также и некурящие соседи.

Минздрав прокомментировал, что все зависит от конкретных ситуаций: живет ли курильщик один или с маленькими детьми и стариками и где именно расположен балкон по отношению к другим квартирам.

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