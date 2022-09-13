Оспа обезьян в Израиле: минздрав озвучил важное заявление

Минздрав опубликовал еженедельную сводку по заболеваемости оспой обезьян в Израиле и объяснил, как обстоят дела с вакцинацией.

Министерство здравоохранения сообщает, что на данный момент в Израиле 246 больных и более 3300 человек вакцинированы против этой болезни.

Комиссия по вакцинации, собравшаяся 12 сентября, рекомендовала изменить метод введения вакцины против оспы обезьян на метод внутрикожной вакцинации, перейти к завершению введения второй дозы вакцины в соответствии с протоколом, утвержденным FDA и разрешить вакцинацию работников системы здравоохранения.

Министерство здравоохранения приняло рекомендации и в ближайшие дни выпустит соответствующие инструкции.

Изменение метода введения вакцины значительно улучшит возможность оптимального использования существующего запаса доз вакцины в Государстве Израиль при сохранении того же уровня эффективности и безопасности вакцины.

Минздрав напомнил, что на прошлой неделе в Израиль прибыло еще 4400 вакцин против обезьяньей оспы. Около полутора месяцев назад поступило 5600 доз вакцины, и таким образом вся квота в 10 000 вакцин была передана Израилю.

Показания для вакцинации были расширены на прошлой неделе и теперь включают любого мужчину, который рискует заболеть из-за секса с несколькими другими мужчинами. Направление не требуется.

Министерство здравоохранения призывает тех, у кого развилась лихорадка и сыпь в виде волдырей или, тех кто был в тесном контакте с человеком, у которого подозревается оспа обезьян, связаться со своим лечащим врачом и пройти тестирование. Важно отметить, что тесты на оспу обезьян доступны в больницах и по месту жительства.

Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, больные этим заболеванием и те, кто находится в близком контакте с ними, должны избегать полетов до тех пор, пока существует опасность заражения.

Ранее Курсор писал, что израильские ученые ответили, достигнет ли оспа обезьян масштабов COVID-19. В мире продолжают фиксировать новые случае заболевания оспой обезьян.