Минздрав отчитался о результате проверки отеля в Эйлате, где отравились гости

В Министерстве здравоохранения Израиля рассказали о результатах проверки отеля «Дан» в Эйлате, где было подозрение на массовое отравление гостей.

В Минздраве Израиля отреагировали на инцидент, произошедший в престижном отеле «Дан» в Эйлате, где на симптомы отравления пожаловались 56 человек. Кухня отеля была проверена, а образцы пищи отправлены на экспертизу.

Пресс-служба Минздрава обнародовала результаты проверки, отметив, что кухня гостиницы соответствует санитарным условиям и никаких нарушений не было обнаружено. Но эпидемическое расследование продолжается, поскольку образцы пищи еще проверяются медиками.

На данный момент зафиксировано 56 пострадавших, но большинству из них не потребовалась медицинская помощь. Гостям отеля раздали анкеты и как выяснилось, что из 20 из 56 случаев были зафиксированы после того, как к постояльцам по собственной инициативе обратился врач.

В Минздраве отметили, что продолжают мониторить ситуацию и будут информировать общественность по поводу результатов текущего расследования.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на 6 июля в отеле «Дан» посетители массово начали жаловаться на ухудшение самочувствия после обеда в столовой. Гости страдали от боли в животе, диареи и рвоты, а троих пришлось госпитализировать. Из-за подозрения на массовое отравление в отеле представители Минздрава приехали и устроили проверку.