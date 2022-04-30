Минздрав: песчаная буря возвращается

Согласно предупреждениям Минздрава, в связи с сильной загрязнённостью воздуха завтра населению следует быть осмотрительнее со здоровьем, уменьшить физические нагрузки, особенно на открытом воздухе.

Завтра на севере страны, а к полудню в большинстве районов прогнозируется высокая степень загрязнения воздуха.

Об этос сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды рекомендуют чувствительным группам населения, особенно пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями лёгких, астмой, а также пожилым людям, детям и беременным женщинам, избегать тяжелых физических нагрузок на открытом воздухе.

В целом гражданам не рекомендуется осуществлять большие физические нагрузки на открытом воздухе.

«Курсор» ранее сообщал о загрязнении воздуха в Израиле: в сети показали, как выглядят запыленные города. В сети показали фотографии израильских городов, воздух в которых уже загрязнился. Эксперты уверены, что такая погода продлится в некоторых регионах еще до 26 апреля.

Также мы информировали о погоде на выходных: ожидается потепление, возможны песчаные бури. В субботу в большинстве районов страны будет жарко и сухо. На юге страны ожидаются сильные ветры, сопровождаемые сухой погодой и возможностью песчаных бурь.

Ранее редакция передавала, что министерство охраны окружающей среды предупреждает о высоком уровне загрязнения. Ожидается, что дымка, которая загрязнила воздух в Израиле с утра воскресенья, сохранится в течение всего понедельника, сообщило министерство охраны окружающей среды страны. воздуха.