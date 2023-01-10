Минздрав предупредил о зараженном бешенством шакале

17:05, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Здоровье и медицина
шакал фото
Фото: Pixabay

Врачи экстренно обратились к тем, кто мог каким-либо образом контактировать с животным.

Министерство здравоохранения получило 10 января уведомление о зараженном бешенством шакале, обнаруженном в сельскохозяйственном районе недалеко от Мошава Ибн Менахема (региональный совет Маале Йосеф, Западная Галилея).

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Неизвестно, подвергались ли люди воздействию вируса. Управление просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженным животным или бездомным животным в районе происшествия в период с 25.12.2022 по 08.01.2023 включительно, срочно связаться с Офисом здравоохранения Акко.

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