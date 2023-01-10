В Ашдоде семилетний ребенок попал под колеса автомобиля

Во вторник, 10 января, в Ашдоде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезную травму получил семилетний ребенок.

Об этом пишет News.walla.

Инцидент произошел на улице Рашби. У мальчика диагностирована черепно-мозговая травма. На место аварии прибыли парамедики МАДА, которые госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение «Ассута». Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в бедуинской деревне Хура произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 4-летний ребенок. Мальчик был доставлен в местную поликлинику в Негеве, однако врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Еще мы писали, что на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, на шоссе 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек. Пассажиры и водители получили, к счастью, легкие травмы.

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