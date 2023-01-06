Минздрав выпустил предупреждение об электронных сигаретах, содержащих наркотик

Наркотики из семейства «Nice Guy» стали причиной смерти молодых людей и госпитализации многих других.

Министерство здравоохранения выпустило предупреждение против использования электронных сигарет, которые содержат наркотик, известный как «Nice Guy». «Nice Guy» связан с серьезными психическими и физическими эффектами, включая галлюцинации и панические атаки, и продается нелегально под торговыми марками «Premium Vape», «Snoop Dogg» и «The Bulldog».

В продуктах, названных ADB-BUTINACA и MDMB-4en-Pinaca, были идентифицированы препараты из семейства препаратов «Nice Guy». Это синтетические наркотики, произведенные в лаборатории и считающиеся опасными, сильными и вызывающими привыкание.

Наркотики из семейства «Nice Guy» стали причиной смерти молодых людей и госпитализации многих других. Побочные эффекты и воздействие этих препаратов на мозг считаются очень сильными и связаны с различными серьезными психическими и физическими последствиями, такими как психоз, галлюцинации, тревога, приступы паники, кровотечение, отек мозга, поражение почек и поражение сердца.

Доктор Рони Берковиц, директор департамента правоприменения и надзора министерства, сказала: «Эти наркотики очень опасны и могут привести к смерти, особенно когда они продаются замаскированным образом, чтобы потребитель не знал, что он употребляет опасный наркотик».

В Минздраве отметили, что материалы, используемые для наполнения электронных сигарет, продаются без надзора и противозаконно в киосках, в Интернете и через соцсети.

Также Минздрав обратился с просьбой к гражданам: Если вы узнали продукт, приобрели его или вам был причинен вред в результате его использования, свяжитесь с отделом правоприменения и надзора по телефону *5400 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected].

Ранее Курсор писал, что в Израиль незаконно ввезли опасные поддельные лекарства. Минздрав заявил, что использование поддельных ампул может нанести вред здоровью и вызвать побочные эффекты, включая отеки, депрессию, усталость и раздражительность.

Наша редакция сообщала, что израильтян предупредили о новых ценах на рецептурные лекарства. Стоимость безрецептурных препаратов не изменится.