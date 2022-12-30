Загадочная смерть произошла при пожаре в Петах-Тикве

По информации полиции, квартира погибшего мужчины была закрыта на ключ, но сам он лежал во дворе завернутым в ковер.

В Петах-Тикве во дворе своего дома был обнаружен 40-летний мужчина с ожогами, несовместимыми с жизнью.

Прибывшие медики вынуждены были констатировать его смерть.

В это время полиция начала расследование странных обстоятельств пожара и смерти мужчины.

Оказалось, что пожар произошел в одной из квартир старого четырехэтажного здания. Квартира погибшего, как выяснила полиция, была закрыта на ключ, но мужчина лежал во дворе завернутым в ковер.

По предварительной версии или сам пострадавший, или кто-то из очевидцев пытался сбить пламя ковром. Но тогда непонятно, кто закрыл на замок квартиру, где получил ожоги пострадавший.

Тело мужчины передали в Институт судебной медицины, пока служба полиции собирает улики и выясняет детали трагедии. Не исключается криминальная версия происшедшего.

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