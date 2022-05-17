Минздрав: с 23 мая отменяется требование носить маски в самолетах

Обязанность носить маску на рейсах будет отменена со следующего понедельника. Об этом сообщил Министр здравоохранения Ницан Горовиц, согласившись со своими коллегами в министерстве.

Маски не будут требоваться на международных рейсах в Израиль и из Израиля, начиная с 23 мая, решило министерство здравоохранения во вторник.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц согласился с генеральным директором своего ведомства профессором Нахманом Эшем и старшими должностными лицами министерства не продлевать положение приказа, инструктирующего об обязанности носить маски на международных рейсах.

Таким образом, обязательство носить маски на прибывающих и вылетающих рейсах из Израиля будет отменено при условии одобрения Кнессетом в полночь 23 мая.

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