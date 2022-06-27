Минздрав сообщил о 29 случаях заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения информирует о росте числа заражений новым опасным вирусом — обезьяньей оспой. Израильтян просят обращаться к врачу при появлении лихорадки или волдырей, особенно после поездки за границу.

Министерство здравоохранения заявило о подтвержденных 29 случаях заболевания обезьяньей оспой в Израиле.

Информацию об этом передал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

В связи с увеличением числа заражений в Израиль поступило несколько партий вакцины против оспы обезьян, сообщают «Новости 13».

Министерство здравоохранения предупредило: «В случае появления лихорадки или волдырей после возвращения из-за границы или после тесного контакта с кем-то, кто подозревается в заболевании обезьяньей оспой, необходимо обратиться к врачу».

Сообщается, что этот вирус относится к семейству поксвирусов и по своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Смертельный исход угрожает 10% больных, чаще не вакцинированных. Из тяжелых осложнений выделяют энцефалит, менингоэнцефалит, сепсис и пневмонию.

«Курсор» передавал, что Минздрав Израиля подтверждает первое массовое распространение обезьяньей оспы. Минздрав сообщает о 3 новых случаях редкого заболевания, в результате чего общее число заболевших достигло 9 человек.

Мы сообщали, что эксперты рассказали о причинах быстрого распространения оспы обезьян в мире. Большинство случаев заражения проходят без тяжелого течения заболевания, да и вакцина от оспы давно на вооружении человечества, столь малое количество заразившихся указывает на тот факт, что пандемии обезьяньей оспы ждать не стоит.