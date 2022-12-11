ЦАХАЛ предупредил о масштабных учениях на севере Израиля

Израильтян предупредили об усиленном передвижении техники и военных частей, а также о вероятности взрывов в рамках проходящих учений ЦАХАЛа.

На севере страны запланированы учения, которые призваны повысить боеготовность подразделений Армии обороны Израиля.

Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ЦАХАЛа.

Учения, получившие название «Теплая зима-2», продлятся до вторника и направлены на «повышение боевой готовности передовых войск ЦАХАЛа, а также их материально-техническую поддержку в различных сценариях, включая взрывоопасные события в северном регионе».

В учениях примут участие около восьми тысяч военнослужащих и еще пять тысяч резервистов. Резервисты начали получать сообщения о вызове по официальным каналам, а также в WhatsApp в субботу вечером.

«В учениях будут задействованы различные подразделения, работающие согласованно. В ходе учений войска повысят способность координировать свои действия со всеми соответствующими наземными силами», — добавил представитель ЦАХАЛа.

В пресс-службе также предупредили, что в течение следующих нескольких дней на севере страны будут происходить значительные передвижения войск, усиленная активность транспортных средств, а также будет слышно эхо взрывов. Несмотря на внезапность уведомления, ЦАХАЛ подчеркивает, что на самом деле учения были запланированы заранее в рамках их операций, запланированных на 2022 год.

Ранее Курсор информировал, что ЦАХАЛ и киберкомандование США провели совместные учения.

Также наш сайт сообщал, что в июне Армия обороны Израиля провела военные учения в районе Галилеи, в ходе которых будут проведены артиллерийские стрельбы в направлении горы Дов на границе с Ливаном.