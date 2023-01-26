Могилу убитой школьницы Таир Рады осквернили: полиция начала расследование

Неизвестные лица осквернили могилу 16-летней школьницы Таир Рады, убитой в декабре 2006 года. Вандалы оставили возле надгробной плиты мешок с одеждой, цепочки с камеями и что-то жгли, оставив следы «мистического обряда». Мать обратилась в полицию.

Об этом пишет News.israelinfo.

Женщина пришла на могилу к дочери и увидела, что там побывали неизвестные и потребовала от сотрудников полиции «немедленных действий» — женщина считает, что на могилу школьницы «наложили заклятие».

Стражи порядка отметили, что на надгробной плите были оставлены надписи, часть из них замазана краской, а на камне лежали остатки сожженных палочек. Все это мать убитой девочки сочла следами какого-то нехорошего магического ритуала.

В окружном суде Назарета завершились повторные слушания по делу об убийстве в кацринской школе «Нофей Голан». Обвинений в убийстве и просидевший за решеткой 15 лет Роман Задоров был отпущен под домашний арест до окончания повторного суда, которому предстоит еще раз вынести вердикт о его виновности или невиновности в убийстве школьницы. Вынесение вердикта назначено на 9 марта. В этот день Задоров получит свободу или вернется в тюрьму.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция арестовала подозреваемых в вандализме на христианском кладбище у горы Сион в Иерусалиме. Ими оказались подростки в возрасте 14 и 18 лет.

Еще мы писали, что полиция разыскивает двух человек, обвиняемых в акте вандализма в Доме Гиллеля возле Университета Цинциннати. По словам правоохранителей, инцидент произошел около 2 часов ночи 4 декабря. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин портят грядки и забрасывают здание землей.