В Доме Гиллеля возле Университета Цинциннати совершен дерзкий акт вандализма

Инцидент заставляет студентов-евреев беспокоиться о своей безопасности в кампусе.

Полиция разыскивает двух человек, обвиняемых в акте вандализма в Доме Гиллеля возле Университета Цинциннати.

Об этом сообщает Israel National News.

По словам правоохранителей, инцидент произошел около 2 часов ночи 4 декабря. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин портят грядки и забрасывают здание землей.

Исполнительный директор Cincinnati Hillel Рэйчел Каплан сообщила, что вандалы также уничтожили прожекторы и перевернули мусорные баки.

В данное время запись изучается полицейским управлением Цинциннати, которое работает над установлением виновных.

«Это вандализм в отношении нашего здания потрясло нашу еврейскую студенческую общину. Еврейские студенты пришли в здание в воскресенье утром, планируя отдохнуть и подготовиться к выпускным экзаменам, и обнаружили, что их Дом Гиллеля стал мишенью. Для наших студентов Гиллель — безопасное место. Так должно оставаться всегда. У меня разбивается сердце, что у наших учеников было нарушено чувство безопасности», — сказала Каплан.

В то же время студенты, которые стали свидетелями повреждений, сказали, что антисемитизм становится растущей проблемой в кампусе.

«Я расстроена, мне грустно в основном из-за студентов, которые ходят сюда, которые думают, что это безопасное место для посещения, и теперь внезапно его отобрали у них из-за этой ситуации», — сказала президент Еврейской ассоциации студентов-юристов Калифорнийского университета Ребекка Дэвис.

Как сообщал Курсор, на днях оперативная группа полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти объявила об аресте 25-летнего Джейсона Киша в связи с нападением на 32-летнего отца-еврея и его 7-летнего сына возле кошерного рынка Статен-Айленда с применением огнестрельного оружия.

В двух евреев выстрелили примерно в 16:20 4 декабря перед Island Kosher, на бульваре Победы, Нью-Йорк. Отца ранили в грудь, а мальчику попало в ухо то, что сначала показалось пулей BB. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как нападавший убегает на черном Ford Mustang с закрытым задним номерным знаком.

Также Курсор информировал о том, что в США депутаты призвали Байдена сформировать рабочую группу по борьбе с антисемитизмом.